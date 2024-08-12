Самарские бизнесмены отправили в Курскую область гуманитарную помощь

В минувшую пятницу компания "ГРИНФИНАНС" отправила гуманитарную помощь в Курскую область, где местные жители столкнулись с ужасной ситуацией: люди вынуждены эвакуироваться, оставляя свои дома и вещи. И сейчас они как никогда нуждаются в поддержке.
"Мы собрали предметы первой необходимости: продукты питания, средства гигиены и бытовые приборы, электрочайники и холодильник. Каждая мелочь имеет значение, надеемся, что наша помощь сможет хоть немного облегчить трудные времена для тех, кто пострадал", - сообщает генеральный директор "ГРИНФИНАНС", член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Наталья Абдулаева.
Важно отметить, что компания "ГРИНФИНАНС" всегда старается помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Гуманитарные миссии и помощь людям, наряду с поддержкой юношеского спорта, бойцов на СВО и восстановлением детских спортивных объектов в ЛНР и ДНР, стали доброй традицией для сотрудников компании.
"Представители бизнеса регулярно отправляют гуманитарные конвои в зону проведения СВО совместно с Народным фронтом. Компания "ГРИНФИНАНС" - постоянный партнер проекта "Всё для Победы!", и когда помощь понадобилась жителям Курска, сотрудники оперативно сформировали гуманитарный груз для отправки", - комментирует руководитель исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.
Последние комментарии
Ну тут очевидно что права граждан нарушены и целостность зелёной зоны, все правильно с этим нужно бороться
интересно. я сама кстати учусь на соц психолога https://astobr.com/spetsialis-po-sotsialnoy-i-psikhologi/ . поэтому и люблю почитать такие статьи, чтобы еще лучше разбираться в психологии.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
Всех в объезд на платную дорогу в обход Тольятти. Иначе для чего её сделали, если все через ГЭС будут ездить?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?