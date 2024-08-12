Самарские бизнесмены отправили в Курскую область гуманитарную помощь

В минувшую пятницу компания "ГРИНФИНАНС" отправила гуманитарную помощь в Курскую область, где местные жители столкнулись с ужасной ситуацией: люди вынуждены эвакуироваться, оставляя свои дома и вещи. И сейчас они как никогда нуждаются в поддержке.

"Мы собрали предметы первой необходимости: продукты питания, средства гигиены и бытовые приборы, электрочайники и холодильник. Каждая мелочь имеет значение, надеемся, что наша помощь сможет хоть немного облегчить трудные времена для тех, кто пострадал", - сообщает генеральный директор "ГРИНФИНАНС", член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Наталья Абдулаева.

Важно отметить, что компания "ГРИНФИНАНС" всегда старается помочь тем, кто больше всего в этом нуждается. Гуманитарные миссии и помощь людям, наряду с поддержкой юношеского спорта, бойцов на СВО и восстановлением детских спортивных объектов в ЛНР и ДНР, стали доброй традицией для сотрудников компании.

"Представители бизнеса регулярно отправляют гуманитарные конвои в зону проведения СВО совместно с Народным фронтом. Компания "ГРИНФИНАНС" - постоянный партнер проекта "Всё для Победы!", и когда помощь понадобилась жителям Курска, сотрудники оперативно сформировали гуманитарный груз для отправки", - комментирует руководитель исполкома Народного фронта в Самарской области Владимир Марин.