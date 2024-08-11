Заур Тедеев: "Должны были выигрывать"

После матча четвертого тура Премьер-лиги "Оренбург" — "Акрон" (2:2) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев подвел итоги встречи и объяснил важность системы ВАР.

"Я не хочу признавать, что ничья закономерна. Футболисты моей команды сегодня провели большую работу на футбольном поле. Не умоляя ни в коем случае достоинств нашего соперника, который был предельно силен, энергичен, у которого есть хорошие футболисты, способные в отдельно взятых эпизодах за счет собственного мастерства добиться желаемого. И, тем не менее, я считаю, что какие-то определенные отрезки в матче предрешили такой исход.

В первом тайме у нас было преимущество, мы создали достаточное количество подходов к воротам соперника, владели мячом. Команда "Оренбург" в основном играла вертикально, было много длинных передач в левую зону, где они старались выиграть единоборства, сбросить мяч и побежать за спину. Мы к этому готовились, но футболисты "Оренбурга" были лучше физически подготовлены и перекрывали наше сопротивление.

Наша команда старалась контролировать мяч, доводить атаки посредством средних коротких передач, выходили на ударные позиции, но не хватило агрессии в атакующих действиях. Во втором тайме начало получилось сумбурным, выход из раздевалки был неправильным. Это тот случай, когда в раздевалке должно быть спокойно, но мы, наверное, что-то не учли и первые 8 минут планировали играть агрессивно, в какой-то момент упустили в прессинге команду, и она забила. Потом пропустили второй, но мы не бросили играть, добились желаемого и в последние 15-20 минут полностью доминировали и должны были забивать и выигрывать", — говорит тренер.

Также Заур Тедеев прокомментировал важность работы ВАР в современном футболе: "Сколько было потеряно сердец тренеров, которых увольняли из-за того, что когда-то не поставили пенальти, сколько нервов трепали футболистам... Другое дело, что ВАР должен работать быстрее. Например, в Европе он развивается намного стремительнее. Судьям нужно прибавить в скорости принятия решений, и тогда футбол станет динамичнее", — закончил главный тренер "Акрона".