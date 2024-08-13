Кубковый матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Иван Абросимов

Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым, сообщает пресс-служба самарского клуба.
Помощники судьи — Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков), АВАР — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин; комиссар — Владимир Карпович.
Ранее Иван Абросимов судил три игры с участием "Крыльев". Две самарцы выиграли, одну проиграли.
Матч "Крылья Советов" — "Спартак" состоится на "Солидарность Самара Арене" в среду, 14 августа, в 20:30.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!