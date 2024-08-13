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Футбол Спорт

Кубковый матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Иван Абросимов

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

Помощники судьи — Валентин Мурашов, Станислав Попков; резервный судья — Олег Соколов; ВАР — Виталий Мешков), АВАР — Денис Березнов; инспектор — Виктор Кулагин; комиссар — Владимир Карпович.

Ранее Иван Абросимов судил три игры с участием "Крыльев". Две самарцы выиграли, одну проиграли.

Матч "Крылья Советов" — "Спартак" состоится на "Солидарность Самара Арене" в среду, 14 августа, в 20:30.

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Последние комментарии

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Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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