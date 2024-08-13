Кубковый матч "Крыльев Советов" со "Спартаком" рассудит Иван Абросимов

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Матч 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России между "Крыльями Советов" и "Спартаком" рассудит бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"