Игру "Акрона" с "Факелом" будет судить Ранэль Зияков

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2024-2025 между "Акроном" и "Факелом" рассудит Ранэль Зияков, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
Ассистентами Зиякова станут Рашид Абусуев и Александр Богданов, а резервным судьей - Иван Сараев. В качестве VAR и AVAR на матч назначены Евгений Кукуляк и Павел Шадыханов соответственно.
Ранэль Зияков, возглавляющий судейскую бригаду встречи, работал на восьми матчах с участием "Акрона". Три раза он фиксировал победы красно-черных в рамках Второй лиги и Кубка России, одну - в Лучшей Лиге Мира, где при его судействе тольяттинская команда также трижды уступала и однажды играла вничью.
Матч "Акрон" - "Факел" состоится в четверг, 15 августа, в Воронеже. Начало в 19:00 по самарскому времени.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!