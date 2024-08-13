Игру "Акрона" с "Факелом" будет судить Ранэль Зияков

Матч 2 тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России 2024-2025 между "Акроном" и "Факелом" рассудит Ранэль Зияков, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

Ассистентами Зиякова станут Рашид Абусуев и Александр Богданов, а резервным судьей - Иван Сараев. В качестве VAR и AVAR на матч назначены Евгений Кукуляк и Павел Шадыханов соответственно.

Ранэль Зияков, возглавляющий судейскую бригаду встречи, работал на восьми матчах с участием "Акрона". Три раза он фиксировал победы красно-черных в рамках Второй лиги и Кубка России, одну - в Лучшей Лиге Мира, где при его судействе тольяттинская команда также трижды уступала и однажды играла вничью.

Матч "Акрон" - "Факел" состоится в четверг, 15 августа, в Воронеже. Начало в 19:00 по самарскому времени.