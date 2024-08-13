Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года"

Три организации из Самарской области вошли в число победителей окружного этапа конкурса "Экспортер года-2024". Конкурс "Экспортер года" проводится в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" при поддержке минпромторга России, минэкономразвития России, минсельхоза России.

Врио губернатора Вячеслав Федорищев ранее отмечал значимость совершенствования условий для ведения бизнеса. "От этого зависят практически все сферы экономики", — подчеркивал глава региона на встрече с представителями институтов развития бизнеса.

ООО "АвтоГазТранс" заняло 1 место в номинации "Экспортер года в сфере машиностроения" в сегменте МСП. Компания экспортирует оборудование, предназначенное для хранения, транспортировки, заправки, выдачи углекислого газа. В 2023 году в этой же номинации компания заняла третье место.

Предприятие активно взаимодействует с Центром поддержки экспорта Самарской области, благодаря чему становилось участником отраслевой выставки, а также бизнес-миссии в Узбекистан в составе региональной делегации.

При содействии специалистов регионального экспортного центра, компания заключила 9 экспортных контрактов и сегодня поставляет свою продукцию в Беларусь, Казахстан, Грузию, Армению. Услуги ЦПЭ предоставляются по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".

Еще одно самарское предприятие ООО "Квантум" конкурсная комиссия отметила сразу в двух номинациях. Так, 1 место в номинации "Лучший молодой предприниматель-экспортер" (МСП) занял директор компании Александр Копцев. 3 место производитель занял в номинации "Прорыв года". Благодаря поддержке ЦПЭ компания начала поставки стационарных растворных узлов в Молдову.

"Мы начали экспортировать в 2020 году, в не самые легкие времена для внешнеэкономической деятельности. Но и тогда, и сегодня мы стараемся, поставляем наше высокотехнологичное оборудование иностранным заказчикам, помогаем им удаленно настраивать его. Сегодня мы подписываем контракт с казахстанским заводом, строим амбициозные планы по экспорту в африканские страны. Почему бы и нет, мы все сможем", — отметил Александр Копцев.

1 место в номинации "Экспортер года в сфере услуг" (крупный бизнес) занял "Самарский областной клинический онкологический диспансер".

"Результаты экспортной деятельности компаний Самарской области ежегодно отмечаются на окружном и федеральном этапах конкурса "Экспортер года". Гордимся успехами наших производителей и желаем достойно представить регион на уровне страны", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Определение победителей и призеров "Экспортера года" проходит в два этапа: первый проходит на уровне каждого федерального округа, затем из числа компаний, занявших 1-е место по итогам окружного этапа, будут отобраны лучшие экспортеры страны. Награждение лучших экспортеров ПФО состоится в конце августа в Уфе.

"Приволжский федеральный округ относится к ведущим округам России по объему несырьевого неэнергетического экспорта. В регионах округа активно растет число экспортеров, в том числе, среди МСП. Им доступны все меры поддержки РЭЦ, к которым в регионах ПФО становится все больше внимания. И это абсолютно правильно, потому что те средства, которые регионы инвестируют в развитие экспорта — возвращаются многократно", — подчеркнула генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.