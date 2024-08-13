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АвтоВАЗ вложит почти 600 млн руб. в модернизацию и ремонт оборудования АвтоВАЗ начнет выпуск Lada Aura в сентябре АвтоВАЗ модернизирует производство под выпуск Lada Aura и Lada Iskra ТГУ передаст АВТОВАЗу ультразвуковые комплексы для сварки НОВИКОМ и АВТОВАЗ заключили соглашение на полях ИННОПРОМа

Автопром Машиностроение

АвтоВАЗ вложит почти 600 млн руб. в модернизацию и ремонт оборудования

ТОЛЬЯТТИ. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На АвтоВАЗе продолжаются активные работы текущему и превентивному ремонту, обслуживанию и установке нового производственного оборудования, а также реновации бытовой инфраструктуры и мест общего пользования.

Все работы проводятся в кратчайшие сроки в течение единого корпоративного отпуска, который завершится 19 августа 2024 года.

"Наши основные приоритеты — это наши сотрудники, высокое качество продукции и запуск в срок производства новых моделей. За три недели единого отпуска мы суммарно выполним более 10 тысяч задач, направленных на улучшение условий труда и бытовой инфраструктуры, проверку и наладку существующего и нового оборудования, подготовку к запуску в Тольятти LADA Aura и российского электромобиля e-Largus в Ижевске в III квартале текущего года, а также модернизацию линии Granta под старт производства Iskra в начале 2025 года. На эти цели мы тратим дополнительно около 600 млн рублей. Эта рекордная за последние годы сумма", — заявил Президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов.

Значительная часть работ связана с реализацией перспективных проектов. Идет модернизация оборудования в цехе сварки LADA Vesta под проект LADA Aura. В рамках проекта LADA Iskra проводятся работы в цехе сварки и сборки, подготавливаются зоны формирования и доставки кит-комплектов на сборочный конвейер, улучшаются стенды испытания готовых автомобилей. Оптимизируется линия сборки Niva, обновляются склады автокомпонентов, модернизируются линии сборки двигателей и т. д.

Для улучшения условий труда производится очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования производственных корпусов. Кроме того, в различных подразделениях идет ремонт гардеробов, душевых, санузлов и других мест общего пользования.

Также в течение корпоративного отпуска формируется задел автокомпонентов для быстрого рестарта производства и дальнейшей бесперебойной работы предприятия. Запуск всех сборочных линий АвтоВАЗа после отпуска запланирован на 19 августа, сообщает пресс-служба компании. 

Гид потребителя

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Будущее завода нельзя рассматривать отдельно от вопроса сохранения и развития местных производителей автокомпонентов. Необходимо: 1.Сформировать линейку значимых местных производителей; 2.Создать комиссию по оценке и развитию местных производителей; 3.Дать оценку уровню технологии и организации каждого поставщика; 4.Разработать программы по развитию и доведению местных производителей автокомпонентов до мирового уровня, внедрению современных технологий, системы "Бережливого производства", менеджмента и пр. 5.Предприятиям, вышедшим на заданный уровень (для этого разработать систему оценки) создать налоговые преференции; 6.Привлекать иностранных производителей только с условием создания совместных предприятий и локализации, что бы технологии и система оставались в регионе.

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