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Суды Происшествия

ФСБ вскрыла в Самарской области десятки афер со справками о прививках

САМАРА. 13 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Оперативники УФСБ по Самарской области разоблачили сотрудницу ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ". Ее заподозрили в неправомерном воздействии на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

"В октябре 2022 года УФСБ России по Самарской области установлено, что сотрудница ГБУЗ СО "Ставропольская ЦРБ" Носкова Елизавета Сергеевна за денежное вознаграждение умышленно вносила заведомо ложные сведения в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения для выдачи сертификатов о профилактических прививках против Covid-19. В отношении указанного лица Центральным межрайонным следственным отделом г. Тольятти СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 274.1 УК РФ", — сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным Волга Ньюс, в приговоре суда Ставропольского района значатся 44 эпизода противоправной деятельности Носковой. Женщина трудилась участковым врачом-терапевтом отделения общей врачебной практики. Как отмечено в материалах суда, Носкова работала с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Последняя является объектом критической информационной инфраструктуры. Женщина-медик из корыстной или личной заинтересованности вносила в информсистему данные о вакцинации обратившихся к ней людей. При этом в материалах суда упомянуты переводы Носковой от "вакцинированных" на банковскую карту. На самом деле прививки людям не делали, а данные в компьютер вносили. При этом врач, согласно показаниям ее начальницы, получала еще и дополнительные выплаты из бюджета за вакцинацию пациентов. Подтвердили происходившее и свидетели.

"Мне знакомая предложила приобрести сертификат о вакцинации от "Ковида" через "третье лицо", которое этим занимается. Я согласилась, отправила фото паспорта и деньги. Через пару недель на "Госуслугах" отобразился сертификат. Вакцинацию я не проходила", — сообщила свидетельница.

По итогам рассмотрения дела суд назначил Носковой два года исправительных работ.

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