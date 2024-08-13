Облсуд отказал в УДО женщине, убившей младенца

Во вторник, 13 августа, Самарский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденной за убийство ребенка, отказал ей в условно-досрочном освобождении.

В конце ноября 2020 г. Хавасхон Курбанова была арестована по подозрению в причинении смерти своему двухмесячному сыну.

На следствии женщина сообщила, что ее семья жила в Тольятти на съемной квартире с двумя малолетними детьми. В тот вечер муж работал допоздна. Она якобы помыла ребенка и, выходя из ванной с ним на руках, поскользнулась и упала. При этом малыш ударился головой о косяк двери. Женщина позвонила мужу и сообщила, что у младшего на голове появилась шишка. Вызывать врача не стали.

Как показала судебно-медицинская экспертиза, ударов по голове было три. В результате малолетнему была причинена "закрытая травма головы, выразившаяся в повреждении и сдавлении головного мозга субдуральной гематомой, субарахноидальном кровоизлиянии, сопровождавшемся отеком головного мозга с вклинением продолговатого мозга в большое затылочное отверстие".

Предварительное следствие выдвинуло Курбановой обвинение в том, что "на почве личных неприязненных отношений к малолетнему возник преступный умысел, направленный на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни".

В Автозаводском суде в марте 2022 г. ее приговорили к шести годам лишения свободы. Адвокат попытался обжаловать приговор, ссылаясь на неверную квалификацию совершенного. Дескать, это было убийство по неосторожности, но вышестоящая инстанция оставила приговор в силе.

Сейчас Курбанова отбывает наказание в ИК-15. Так как две трети срока она уже отсидела, то имеет право ходатайствовать об УДО. Но Куйбышевский районный суд в удовлетворении ее просьбы отказал.