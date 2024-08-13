Три человека пострадали в ДТП в Сызранском районе

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 13 августа, в 14:42 на пятом километре трассы "Сызрань - Шигоны - Волжский Утес" произошло ДТП с участием автомобилей Lada Granta и Hyundai Solaris. Об этом сообщили в ГКУ СО "Центр ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС