Гейзеры и уничтоженные дворы: жители Самары пожаловались на тепловиков

Жители домов по улиц Спортивной и Чернореченской в Самаре жалуются на состояние теплосетей и испорченные из-за их порывов и ремонтов дворы.

Так, во вторник, 13 августа, во дворе дома по ул. Чернореченской, 4 забил гейзер с горячей водой. В результате подачу горячей воды к дому перекрыли. Ранее была перекрыта подача горячей воды и к домам по ул. Спортивной, 25 и 27.

"Мы успели попользоваться этим ресурсом только сутки, — говорит жительница дома № 27 Ирина Кутяева. — До этого у нас было вроде как "плановое" отключение с 3 по 12 августа, хотя на сайте администрации города это назвали "снижение параметров качества услуги".

"Прорывы труб и горячего, и холодного водоснабжения, а также отопления в наших дворах дело привычное, - комментирует ситуацию старожил этого района Елизавета Муртазина. - Дворы перекопаны, асфальтированные участки уничтожены, и восстанавливать их никто не собирается. Эти затраты не нужны ни ресурсоснабжающей организации, ни УК, ни администрации города. А собственники этих убогих комнат и квартир в домах 1934-1936 годов постройки — это большей частью малообеспеченные пенсионеры".

Старшая по дому № 25 по ул. Спортивной Ирина Зубова говорит, что с марта в доме из крана холодной воды течет теплая.

"Разобраться в чем-либо трудно. Управляющая компания "Пугачевский" говорит, что она обслуживает сети только внутри зданий. И на баланс наружные сети они не принимали, никакие акты не подписывали. Магистральные сети должны обслуживать ресурсоснабжающие организации. Последние же говорят, что нет акта границ ответственности! Администрация района решила на словах, что магистральные сети с улицы Чернореченской до центрального теплового пункта и после него, которые идут на все наши три дома, на балансе УК. Замкнутый круг!", - сетует женщина.

По словам Ирины Зубовой, собственники готовят жалобу в прокуратуру, так как местные власти склоняются переложить затраты на обслуживание теплосетей на их плечи, хотя они уже включены в тариф.