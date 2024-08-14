В Самарской области пройдет парафестиваль "Театр — территория равных возможностей"

С 4 по 6 октября 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль "Театр — территория равных возможностей". В пятом, юбилейном, театральном проекте участвуют 32 творческих коллектива из 12 регионов России, в постановках которых заняты люди с особыми возможностями здоровья. Экспертный совет фестиваля определил победителей первого заочного этапа. В финал парафестивля вышли и самарские актеры.

Творческий проект "Территория равных возможностей" начинался как региональный фестиваль и за пять лет приобрел всероссийскую известность. Возможность проявить и показать творческие способности и потенциал привлекают на фестиваль людей с ограниченными возможностями здоровья не только из Самарской области и соседних с регионом территорий. В этом году свои заявки прислали коллективы из 12 регинов России: Амурской, Вологодской, Орловской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, областей, Алтайского, Пермского и Хабаровского края, Удмуртской Республики, Республики Коми, г. Санкт-Петербурга. "Театров много, театры разные, — рассказала Наталья Носова, исполнительный директор МБУК Драматический театр "Самарская площадь", член оргкомитета Всероссийского парафестиваля "Театр — территория равных возможностей":

— Уровень работ отличается, но в целом, из года спектакли становятся интереснее и крепче. И это неслучайно, ведь вместе с самодеятельными актерами и режиссерами на сцену выходят и профессиональные мастера сцены".

Задача фестиваля — поддержать театральные коллективы, работающие в этой сфере, оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, открыть для людей с особенностями развития новые творческие возможности для полноценной и интересной жизни. Из года в год парафестиваль прирастает не только качеством, но и количеством. Только в Самаре за творческую пятилетку появились новые инколюзивные театры и студии. "Фестиваль включает в себя еще и образовательный компонент, — отметила Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ, — еще в мае мы начали работать с руководителями театров, дали им ряд профессиональных рекомендаций. И это — двусторонний процесс: они многому учатся у нас, а мы — у них".

В экспертный совет фестиваля под председательством Евгения Дробышева, художественного руководителя театра "Самарская площадь", заслуженного работника культуры РФ, вошли известные росийские деятели культуры: Фатима Пагиева, актриса Северо-Осетинского государственного академического театра им. Владимира Тхапсаева, заместитель председателя Союза театральных деятелей Республики Северная Осетия-Алания, директор Инклюзивного театрального фестиваля "Шаг к успеху", художественный руководитель инклюзивного театра "Вдохновение", заслуженная артистка Республики Южная Осетия; Олег Белов, заслуженный артист РФ, Народный артист Самарской области; Елена Лазарева, доцент, заведующая кафедрой актерского искусства и сценической речи театрального факультета Самарского государственного института культуры, заслуженная артистка РФ, народная артистка Самарской области.

По итогам экспертного совета под председательством Дробышева Евгения Борисовича, художественного руководителя театра "Самарская площадь", заслуженного работника культуры РФ, определились лауреаты фестиваля, которые примут участие в финальном этапе с 4 по 6 октября в Самаре:

Экспериментально пластический театр мод Инклюзив brend АНО "Студия Инклюзивного Творчества", г. Самара, Самарская область;

Театр особого творчества "ТОТ" Хабаровская Краевая Общественная Организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся "Маяк надежды", Хабаровский край;

Интегрированный театр пластики и танца "Апельсин", МАУК Центр культурного развития г. о. Кинель Самарской области;

"Непоседы" ГБОУ школа-интернат № 117 им. Т. С. Зыковой, г. Самара, Самарская область;

Старшая театральная группа "Пензенские лучики" ПРОО "Пензенские лучики", Пензенская область;

Инклюзивная школа искусств "Одуванчик" Череповецкая городская общественная организация помощи людям с особенностями развития "Я МОГУ!", Вологодская область;

Театральная студия "Неравнодушные" АНО Центр социальной поддержки людей с ОВЗ "Равные", Орловская область;

Театр "Между небом и землей" пансионат ООО "Жизнецвет", г. Самара, Самарская область;

Инклюзивная театральная студия "Свои сказки" МАУК "Центр культуры и досуга" СП Дворец культуры "Мечта", Пермский край;

Белый Театр Ассоциация "Театральная организация "Белый театр", Хабаровский край;

Театр "Птица" Инклюзивная группа (Объединение родителей детей-инвалидов и инвалидов детства "Ассоль", Удмуртская Республика);

Инклюзивная театральная студия "Жили-были" ГКУ СО "КЦСОН Восточного округа", Кротовское отделение социальной реабилитации, Самарская область;

Детский инклюзивный театр "Светлячки" АНО "Созидатели", г. Санкт-Петербург;

Инклюзивный театр "За горизонтом" АГИК, Алтайский край;

Любительский театр особенных людей "Ключ" Хабаровский краевой благотворительный фонд "Счастливое детство", Хабаровский край.

Лауреаты фестиваля получат денежное поощрение, дипломы и памятные сувениры.

Учредитель фестиваля — Правительство Самарской области (министерство культуры Самарской области), организатор — Агентство социокультурных технологий.