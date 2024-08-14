В Сызрани госпитализирован мотоциклист, сбитый Lada Priora

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Во вторник, 13 августа, в 22:10 в Сызрани 20-летний водитель Lada Priora в районе дома № 3 по ул. Монастырской перед поворотом направо заблаговременно не занял крайне положение на проезжей части и совершил столкновение с мотоциклом Kawasaki zz-r1100.

Фото: ГУ МВД по Самарской области