В Самаре возбудили дело о хищении 10 млн рублей на антигололедной смеси "Галит"

В конце июля в УМВД Самары возбудили новое уголовное дело о хищении бюджетных средств. На этот раз речь идет о мошенничестве при поставках антигололедной смеси "Галит".

По предварительной версии, между департаментом городского хозяйства администрации Самары и ООО "Госпоставщик" был заключен муниципальный контракт на закупку минерального концентрата.

Неустановленные лица из числа чиновников департамента и фирмы "Госпоставщик", зная о том, каким стандартам должна соответствовать смесь, закупили товар, который не соответствовал ГОСТ, а дешевле. Пока ущерб оценивается в 10 млн рублей, но не исключено, что он будет больше.

Махинации вскрыли сотрудники УФСБ по Самарской области. Уголовное дело в УМВД Самары возбудили по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Фигурантам грозит реальное лишение свободы. Круг ответственных лиц сейчас определяется.