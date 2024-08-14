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Происшествия

У здания администрации села Васильевка выставили гроб с телом умершего

ТОЛЬЯТТИ. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 августа, в соцсетях появился пост о том, что у администрации села Васильевка Ставропольского района выставили гроб с покойным, "потому что администрация не открыла ворота кладбища".

На данный пост в официальной группе Ставропольского районы был размещен ответ. В нем автор говорит о провокации: "Данная провокационная акция была заранее спланирована группой людей, которые неоднократно взламывали замки на территории кладбища, копали могилы в непредназначенных для этого местах, прикрываясь волеизъявлением усопших, при этом не предоставляя документов, подтверждающих эти факты. Такая ситуация произошла и сегодня. Согласно медицинским документам смерть усопшего наступила 9 августа. Звонок в администрацию сельского поселения раздался вчера, и специалистом были даны разъяснения о правилах захоронениях. На момент проведения акции предоставлены не были".

Также в сообщение на официальной странице говорится, что по всем фактам, в том числе и сегодняшнему написаны заявления в полицию.

В посте на официальной странице Ставропольского района также размещен видеокомментарий главы сельского поселения Васильевка Юрия Писарцева.

"Привезли гроб к администрации сельского поселения Васильевка. Умершего. Без документов. Разрешение на захоронение даются документы, согласно МПА. Это прежде всего волеизъявление родственников на захоронение и ряд других документов. Медицинское заключение. Провокаторы приехали в село, выставили гроб, перед этим уже выкопав могилу на сельском кладбище и сломав замок. Неоднократно в последнее время происходят грубейшие нарушения на сельском кладбище села Васильевка. Копка происходит незаконно. Ломаются замки, разбивают видеокамеры. Это происходит неоднократно уже в течение месяца. По данному факту мы подали уведомление в правоохранительные органы", — сообщил Юрий Писарцев в видеоролике.

Корреспондент Волга Ньюс задал вопрос по поводу происходящего представителям пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области. Там заявили, что по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, подобный инцидент произошел в феврале 2019 г. в Самаре, когда на площади Славы был выставлен гроб с телом, которое якобы не смогли во время захоронить из-за разборок между кладбищенскими работниками.

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