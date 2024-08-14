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Строительство Строительство и недвижимость

В новом микрорайоне Самары появились "зелёные лёгкие"

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В микрорайоне в границах домов по ул. Гагарина 126, Победы 1 и Первого Безымянного переулка в Самаре посадили 188 молодых деревьев. Полезную для города работу сделали специалисты застройщика — ООО "Поволжской строительной корпорации" (ПОСКО). Сажали деревья вместе с жителями новой многоэтажки, расположенной здесь же, помогать взрослым вышли даже дети.

Фото: предоставлено ПОСКО

Оздоравливать воздух и украшать территорию района теперь будут липы, березы, рябины гранатовые и черемуха — трёхметровые саженцы застройщик закупил за свой счет.

Надо отметить, что в ПОСКО не поскупились и потратились на озеленение всего микрорайона — 55 деревьев было высажено непосредственно вокруг новостройки по Победы 13Б, а остальные 133 посадили в ближайших дворах по периметру дома.

Адреса для высадки деревьев определялись совместно советом жильцов и администрацией Советского района. Новые деревья высажены около домов по улице Победы 1, Победа 3 А, Победы 5, Гагарина 126, Гагарина 128 и Первый Безымянный переулок.

Именно поэтому жильцы поддержали инициативу застройщика и на высадку деревьев вышли семьями. Родители подносили и высаживали деревья в почву, дети помогали поливать. Работали, чтобы около их домов было красиво и уютно.

Таким образом, в процессе реновации, которую провел застройщик, микрорайон на Безымянке обрел новые зеленые легкие. С учетом того, что помимо деревьев также высажены цветы, кустарник, у подъездов нового дома стоят большие вазоны для цветов, установлены новые детские площадки и спортивные уголки для желающих заняться физкультурой, установлены новые системы освещения, микрорайон, без преувеличения, превратился в украшение города. Здесь комфортно отдыхать как взрослым, так и детям.

А жителей микрорайона теперь очень заботит сохранность высаженных деревьев. Впрочем, руководитель управляющей компании пообещал в ближайшее время заняться установкой видеонаблюдения. Но жители будут и сами активно поливать и ухаживать за 130 деревьями различной породы.

Гид потребителя

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