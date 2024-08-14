"Т Плюс" выполнит капитальный ремонт котлоагрегата № 5 Самарской ТЭЦ

Самарский филиал "Т Плюс" начали масштабные работы по ремонту котлоагрегата № 5 на Самарской ТЭЦ. Специалисты выполнят масштабную ревизию оборудования, проведут экспертизу промышленной безопасности, контроль металла элементов котлоагрегата.
Самым объемным и важным этапом станет замена экранной системы, конденсаторов котла и цевочных ободов регенаративного воздухоподогревателя. Все эти мероприятия повысят надежность и эффективность работы станции.
Завершить ремонт планируется в октябре текущего года. Напомним, что в 2024 году "Т Плюс" в Самарской области отремонтирует три турбоагрегата и четыре котлоагрегата с общей производительностью 1370 тонн пара в час. Все работы выполняются в соответствии с графиками.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!