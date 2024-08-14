"Т Плюс" выполнит капитальный ремонт котлоагрегата № 5 Самарской ТЭЦ

Самарский филиал "Т Плюс" начали масштабные работы по ремонту котлоагрегата № 5 на Самарской ТЭЦ. Специалисты выполнят масштабную ревизию оборудования, проведут экспертизу промышленной безопасности, контроль металла элементов котлоагрегата.

Самым объемным и важным этапом станет замена экранной системы, конденсаторов котла и цевочных ободов регенаративного воздухоподогревателя. Все эти мероприятия повысят надежность и эффективность работы станции.

Завершить ремонт планируется в октябре текущего года. Напомним, что в 2024 году "Т Плюс" в Самарской области отремонтирует три турбоагрегата и четыре котлоагрегата с общей производительностью 1370 тонн пара в час. Все работы выполняются в соответствии с графиками.