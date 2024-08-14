"Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Писарского

"Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Владимира Писарского до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24. Сегодня нападающий должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя право выкупа.

Владимир Писарский играет в "Крыльях Советов" с 2023 г., куда перешел из "Оренбурга". В двух матчах текущего сезона не забил ни одного гола.

Контракт с самарцами действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне в 22-х матчах нападающий забил 4 гола.