"Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Писарского

"Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Владимира Писарского до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24. Сегодня нападающий должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя право выкупа.
Владимир Писарский играет в "Крыльях Советов" с 2023 г., куда перешел из "Оренбурга". В двух матчах текущего сезона не забил ни одного гола.
Контракт с самарцами действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне в 22-х матчах нападающий забил 4 гола.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!