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Футбол Спорт

"Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Писарского

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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"Крылья Советов" и "Сочи" находятся на финальной стадии согласования аренды Владимира Писарского до конца нынешнего сезона, сообщает Sport24. Сегодня нападающий должен вылететь в Сочи. Аренда будет включать в себя право выкупа.

Владимир Писарский играет в "Крыльях Советов" с 2023 г., куда перешел из "Оренбурга". В двух матчах текущего сезона не забил ни одного гола.

Контракт с самарцами действует до лета 2026 года. В прошлом сезоне в 22-х матчах нападающий забил 4 гола.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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