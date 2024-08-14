Получаем знания в онлайн-формате: полезные вебинары, которые помогут предпринимателям региона прокачать свой бизнес

Областное Минэкономразвития и центр "Мой бизнес" проводят ряд онлайн-встреч с экспертами — присоединиться к ним можно из любой точки Самарской области. Мероприятия состоятся благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Рассказываем о самых интересных вебинарах августа.

Вебинар "Идеальный покупатель — 5 шагов к пониманию своих клиентов"

15 августа 2024 года в 14:00 состоится онлайн-встреча с экспертом Людмилой Высоцкой. Коммерческий директор ГК "Первый План", интернет-маркетолог, предприниматель расскажет, как лучше понять своих клиентов, выстроить с ними доверительные отношения, и как убедить их совершить покупку. Вебинар будет полезен для физических лиц — потенциальных предпринимателей, действующего бизнеса и самозанятых.

Участие бесплатное для ИП и ООО Самарской области. Регистрация — по ссылке.

Вебинар "Как начинающему самозанятому остаться на плаву и достичь целей"

Также 15 августа 2024 года в 18:00 состоится вебинар, который будет полезен для самозанятых, которые начинают свой проект, а также фрилансеров, использующих специальный налоговый режим. Спикер из Москвы — продуктовый менеджер в образовании Дарья Кокшарова — расскажет о грамотной постановке целей, распределении ресурсов и времени, а также об инструментах решения поставленных задач.

Бесплатно для самозанятых, зарегистрированных в Самарской области. Подать заявку на участие — по ссылке.

Вебинар "Как увеличить продажи без вложений: три простых шага"

А 20 августа потенциальные предприниматели, действующие бизнесмены и самозанятые могут присоединиться к вебинару "Как увеличить продажи без вложений: три простых шага".

Ведущая Галина Немальцева — действующий психолог, консультант наставник-инфопродюсер — поделится с участниками онлайн-встречи своими знаниями о кросс-маркетинге, продвижении в социальных сетях, расскажет о партнерских программах. Начало вебинара в 18:00.

Участие бесплатное для ИП и организаций Самарской области. Регистрация — по ссылке.

Вебинар "Ключевые этапы запуска бизнеса. От идеи до первых продаж"

22 августа 2024 года приглашаем на бесплатный вебинар потенциальных предпринимателей, действующих МСП и самозанятых.

Предприниматель, маркетолог из Самары Татьяна Март в онлайн-формате поделится с аудиторией:

— Как сгенерировать идею для бизнеса

— Как сформировать команду и поставить задачи

— Как планировать финансы и прогнозировать продажи

— Как создать маркетинговую стратегию

— Как отслеживать и анализировать результаты

— Как построить долгосрочную стратегию развития

Участие бесплатное, регистрация по ссылке. Начало мероприятия — 19:30.