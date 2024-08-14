Получаем знания в онлайн-формате: полезные вебинары, которые помогут предпринимателям региона прокачать свой бизнес

Областное Минэкономразвития и центр "Мой бизнес" проводят ряд онлайн-встреч с экспертами — присоединиться к ним можно из любой точки Самарской области. Мероприятия состоятся благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Рассказываем о самых интересных вебинарах августа.
Вебинар "Идеальный покупатель — 5 шагов к пониманию своих клиентов"
15 августа 2024 года в 14:00 состоится онлайн-встреча с экспертом Людмилой Высоцкой. Коммерческий директор ГК "Первый План", интернет-маркетолог, предприниматель расскажет, как лучше понять своих клиентов, выстроить с ними доверительные отношения, и как убедить их совершить покупку. Вебинар будет полезен для физических лиц — потенциальных предпринимателей, действующего бизнеса и самозанятых.
Участие бесплатное для ИП и ООО Самарской области. Регистрация — по ссылке.
Вебинар "Как начинающему самозанятому остаться на плаву и достичь целей"
Также 15 августа 2024 года в 18:00 состоится вебинар, который будет полезен для самозанятых, которые начинают свой проект, а также фрилансеров, использующих специальный налоговый режим. Спикер из Москвы — продуктовый менеджер в образовании Дарья Кокшарова — расскажет о грамотной постановке целей, распределении ресурсов и времени, а также об инструментах решения поставленных задач.
Бесплатно для самозанятых, зарегистрированных в Самарской области. Подать заявку на участие — по ссылке.
Вебинар "Как увеличить продажи без вложений: три простых шага"
А 20 августа потенциальные предприниматели, действующие бизнесмены и самозанятые могут присоединиться к вебинару "Как увеличить продажи без вложений: три простых шага".
Ведущая Галина Немальцева — действующий психолог, консультант наставник-инфопродюсер — поделится с участниками онлайн-встречи своими знаниями о кросс-маркетинге, продвижении в социальных сетях, расскажет о партнерских программах. Начало вебинара в 18:00.
Участие бесплатное для ИП и организаций Самарской области. Регистрация — по ссылке.
Вебинар "Ключевые этапы запуска бизнеса. От идеи до первых продаж"
22 августа 2024 года приглашаем на бесплатный вебинар потенциальных предпринимателей, действующих МСП и самозанятых.
Предприниматель, маркетолог из Самары Татьяна Март в онлайн-формате поделится с аудиторией:
— Как сгенерировать идею для бизнеса
— Как сформировать команду и поставить задачи
— Как планировать финансы и прогнозировать продажи
— Как создать маркетинговую стратегию
— Как отслеживать и анализировать результаты
— Как построить долгосрочную стратегию развития
Участие бесплатное, регистрация по ссылке. Начало мероприятия — 19:30.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?