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Получаем знания в онлайн-формате: полезные вебинары, которые помогут предпринимателям региона прокачать свой бизнес В формате "одного окна": в Самарской области повысят эффективность работы с бизнесом Лучшие в ПФО: компании Самарской области вошли в число призеров окружного этапа конкурса "Экспортер года" Первый этап производства промышленных роботов будет запущен в "Преображенке" до конца года Самозанятых научат упаковке товаров и продажам на маркетплейсах

Государство и Бизнес Экономическая политика

Получаем знания в онлайн-формате: полезные вебинары, которые помогут предпринимателям региона прокачать свой бизнес

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Областное Минэкономразвития и центр "Мой бизнес" проводят ряд онлайн-встреч с экспертами — присоединиться к ним можно из любой точки Самарской области. Мероприятия состоятся благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". Рассказываем о самых интересных вебинарах августа.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Вебинар "Идеальный покупатель — 5 шагов к пониманию своих клиентов"

15 августа 2024 года в 14:00 состоится онлайн-встреча с экспертом Людмилой Высоцкой. Коммерческий директор ГК "Первый План", интернет-маркетолог, предприниматель расскажет, как лучше понять своих клиентов, выстроить с ними доверительные отношения, и как убедить их совершить покупку. Вебинар будет полезен для физических лиц — потенциальных предпринимателей, действующего бизнеса и самозанятых.

Участие бесплатное для ИП и ООО Самарской области. Регистрация — по ссылке.

Вебинар "Как начинающему самозанятому остаться на плаву и достичь целей"

Также 15 августа 2024 года в 18:00 состоится вебинар, который будет полезен для самозанятых, которые начинают свой проект, а также фрилансеров, использующих специальный налоговый режим. Спикер из Москвы — продуктовый менеджер в образовании Дарья Кокшарова — расскажет о грамотной постановке целей, распределении ресурсов и времени, а также об инструментах решения поставленных задач.

Бесплатно для самозанятых, зарегистрированных в Самарской области. Подать заявку на участие — по ссылке.

Вебинар "Как увеличить продажи без вложений: три простых шага"

А 20 августа потенциальные предприниматели, действующие бизнесмены и самозанятые могут присоединиться к вебинару "Как увеличить продажи без вложений: три простых шага".
Ведущая Галина Немальцева — действующий психолог, консультант наставник-инфопродюсер — поделится с участниками онлайн-встречи своими знаниями о кросс-маркетинге, продвижении в социальных сетях, расскажет о партнерских программах. Начало вебинара в 18:00.

Участие бесплатное для ИП и организаций Самарской области. Регистрация — по ссылке.

Вебинар "Ключевые этапы запуска бизнеса. От идеи до первых продаж"

22 августа 2024 года приглашаем на бесплатный вебинар потенциальных предпринимателей, действующих МСП и самозанятых.

Предприниматель, маркетолог из Самары Татьяна Март в онлайн-формате поделится с аудиторией:

— Как сгенерировать идею для бизнеса
 — Как сформировать команду и поставить задачи
 — Как планировать финансы и прогнозировать продажи
 — Как создать маркетинговую стратегию
 — Как отслеживать и анализировать результаты
 — Как построить долгосрочную стратегию развития

Участие бесплатное, регистрация по ссылке. Начало мероприятия — 19:30.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

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