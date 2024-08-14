На станции Жигулевское море поезд сошел с рельс

В среду, 14 августа, в вечернее время на станции Жигулевское море сошли с рельс пять вагонов грузового поезда, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

По информации ведомства, "на пути необщего пользования при отправлении с подгорочного парка грузового поезда произошел сход с рельс пяти вагонов, из которых три вагона опрокинулись на бок", — говорится в сообщении. Поезд перевозил азотное удобрение.

Задержек движения не допущено. В настоящее время проводятся восстановительные работы.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.