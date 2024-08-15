В Самаре в ДТП разбилась 21-летняя девушка

В четверг, 15 августа, в Самаре участником ДТП стал 20 -летний водитель Lada Priora, ехавший около 3.30 по Московскому шоссе со стороны ул. Алма-Атинская в направлении ул. Ташкентская. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, в пути, в районе д. № 20 он не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и наехал на бордюрный камень, после чего опрокинулся.
21-летняя пассажирка автомобиля скончалась до приезда бригады "скорой помощи" на месте ДТП.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.