В Самаре в ДТП разбилась 21-летняя девушка

В четверг, 15 августа, в Самаре участником ДТП стал 20 -летний водитель Lada Priora, ехавший около 3.30 по Московскому шоссе со стороны ул. Алма-Атинская в направлении ул. Ташкентская. Об этом сообщили в пресс- службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути, в районе д. № 20 он не обеспечил возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и наехал на бордюрный камень, после чего опрокинулся.

21-летняя пассажирка автомобиля скончалась до приезда бригады "скорой помощи" на месте ДТП.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, выясняются все обстоятельства произошедшего.