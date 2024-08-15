Тигр напал на человека в самарском зоопарке

В четверг, 15 августа, в соцсетях появились сообщения о том, что в самарском зоопарке на работника напал тигр. Пострадавший доставлен в больницу им. Пирогова.

Корреспондент Волга Ньюс дозвонился по одному из телефонов до зоопарка, но там коротко ответили: "Без комментариев". В больнице подтвердили, что пострадавший находится в хирургическом отделении.

Что именно произошло в зоопарке и насколько серьезные травмы получил пострадавший остается неизвестным.

Тем временем в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области корреспонденту Волга Ньюс сообщили, что сотрудники полиции проводят проверку.