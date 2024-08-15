Образ сказочного "аленького цветочка" украсил новую форму "Крыльев Советов"

Первая фотосессия игроков в новом комплекте кубковой формы прошла в Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва.

"Крылья Советов" в рамках второго тура группового этапа Кубка России сыграют сегодня с московским "Спартаком". Матч пройдет на стадионе "Солидарность Самара Арена". Самарцы выйдут на поле в новом специальном кубковом комплекте формы, совместно разработанном "Крыльями Советов" и FONBET.

В дизайне нового комплекта формы отображены черты природного, культурного и исторического наследия Самарской области. Основой нового дизайна стал набросок редкого краснокнижного цветка — пиона тонколистного, который, по мнению ученых, мог быть прообразом знаменитого аленького цветочка из сказки Сергея Аксакова (чей сын Григорий Аксаков, как известно, был когда-то в XIX веке самарским губернатором). На новой форме отражена также историческая дата — год создания клуба. Бело-зеленая и зелёно-бело-синяя линии с воротником образуют на футболке силуэт известного всем Монумента Славы, возведенного в честь заслуг рабочих авиапромышленности Куйбышева, внесших огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Первая фотосессия игроков "Крыльев Советов" в новом комплекте кубковой формы прошла в Ботаническом саду Самарского университета им. Королёва и в самарском сквере, посвященном семье Аксаковых и сказке "Аленький цветочек". Ученым именно Ботанического сада удалось возродить в XXI веке "аленький цветочек" — пион тонколистный, почти исчезнувший в нашем регионе в 70-е годы прошлого века. В первом издании "Красной книги Самарской области", вышедшем в 2007 году, этот вид был указан как полностью исчезнувший. Пион тонколистный стал первым растением, возрожденным и пересаженным из Ботсада в дикую природу.

"Мы рады, что "Крылья Советов" заинтересовала история с "аленьким цветочком". Впервые пион тонколистный был привезен в Ботанический сад в 1947 году из Клявлинского района. Тогда эти растения лишь точечно встречались в дикой природе. До 1994 года мы сохраняли и размножали дикий пион на территории Ботанического сада. Это кропотливый труд, поскольку данное растение достигает зрелого возраста только через несколько лет после посева семян. Затем мы начали планомерно возвращать пион тонколистный из Ботсада в дикую природу. Для этого в Кинельском районе Самарской области мы нашли место, где для "аленького цветочка" оказались наилучшие условия для произрастания. Место для реинтродукции (возвращения в природу) с нашими научными сотрудниками мы выбирали очень тщательно. Были учтены такие параметры, как определенный вид почвы, влажность, освещение. Сейчас по итогам наших многолетних ежегодных наблюдений мы можем утверждать, что пион тонколистный прижился на территории Кинельского района: он активно цветет, завязывает семена, дает потомство", — рассказала директор Ботанического сада Светлана Розно.

В 2013 году семена пиона тонколистного побывали в космосе на орбите Земли на борту орбитальной лаборатории "Бион-М". Как показали результаты эксперимента, семена "аленького цветочка", побывавшие в космосе, обладают более быстрой всхожестью и послеполетным развитием по сравнению с их "земными" братьями.