Самара готова к отопительному сезону на 80%

В Самаре продолжается работа по модернизации тепловых сетей в преддверии отопительного сезона 2024-2025 годов. Подготовка города к зиме постепенно выходит на финишную прямую - в настоящее время готовность объектов составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.
Обновление трубопроводных трасс, изношенность которых приводила к неоднократным утечкам, производится ежегодно. Так, в этом году обновляется более 28 километров тепловых сетей - это 24 объекта, на которых проводятся земляные работы.
"Подготовка объектов социальной сферы к новому отопительному сезону также идет по графику. Теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями подрядчики обязуются обновить до 1 сентября. Помимо этого, совместно с ГЖИ Самарской области в Самаре ведется работа по оценке готовности объектов соцсферы, многоквартирных домов. Ожидается, что работа комиссии будет завершена до 15 сентября", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!