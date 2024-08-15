Самара готова к отопительному сезону на 80%

В Самаре продолжается работа по модернизации тепловых сетей в преддверии отопительного сезона 2024-2025 годов. Подготовка города к зиме постепенно выходит на финишную прямую - в настоящее время готовность объектов составляет 80%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Обновление трубопроводных трасс, изношенность которых приводила к неоднократным утечкам, производится ежегодно. Так, в этом году обновляется более 28 километров тепловых сетей - это 24 объекта, на которых проводятся земляные работы.

"Подготовка объектов социальной сферы к новому отопительному сезону также идет по графику. Теплотрассы, которые находятся рядом с детскими садами, школами и другими учебными заведениями подрядчики обязуются обновить до 1 сентября. Помимо этого, совместно с ГЖИ Самарской области в Самаре ведется работа по оценке готовности объектов соцсферы, многоквартирных домов. Ожидается, что работа комиссии будет завершена до 15 сентября", - отмечается в сообщении.