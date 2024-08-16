С начала 2024 г. более 6 тыс. семей в Самарской области улучшили жилищные условия за счет средств маткапитала

В 2024 году более 6 тысяч семей направили средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. На эти цели Отделение СФР по Самарской области перечислило 3,7 миллиарда рублей. 1277 семей использовали маткапитал на строительство и прямую покупку жилья без привлечения кредитных средств, еще 4733 семьи оплатили кредиты в банках.

Сразу после рождения или усыновления ребенка воспользоваться маткапиталом можно, если средства будут направлены на первоначальный взнос по жилищному кредиту (займу), на погашение основного долга или уплату процентов по нему.

По достижении ребенком возраста трех лет материнский капитал можно использовать на:

приобретение жилого помещения;

строительство или реконструкцию дома;

компенсацию затрат за построенный или реконструированный дом;

уплату цены по договору участия в долевом строительстве;

вступительный или паевый взнос в жилищный, жилищно-строительный, жилищный накопительный кооператив.

"Напоминаю, что с января 2024 года были расширены возможности направления средств маткапитала на улучшение жилищных условий. Теперь семьи могут направить средства сертификата, в том числе, и на реконструкцию дома блокированной застройки", — отметила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Приобретаемое жилое помещение должно находиться на территории России, быть в пригодном для постоянного проживания состоянии. Поскольку ремонт жилого помещения в перечень работ по улучшению жилищных условий не входит, потратить средства сертификата на эти нужды не получится.

Заявление о распоряжении материнским капиталом его владелец может подать:

на портале Госуслуг;

в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Самарской области;

в МФЦ.

Кроме того, подать заявление можно в банке одновременно с оформлением кредита на покупку или строительство жилья — для этих целей между региональным Отделением СФР и кредитными организациями заключены соглашения об информационном взаимодействии. На сегодняшний день Отделение СФР по Самарской области работает с 21 кредитной организацией, с перечнем которых можно ознакомиться на официальном сайте Социального фонда России.

Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональный линии — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация в официальных страницах в социальных сетях: VK, OK, Telegram.