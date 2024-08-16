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Суды Происшествия

Директор пансионата из Тольятти отправится в колонию за начисление премий

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Суд Центрального района Тольятти вынес приговор по делу 59-летней директора Тольяттинского пансионата для престарелых и инвалидов, сообщает прокуратура Самарской области.

Женщина обвинялась в незаконном присвоении средств. Следствием было установлено, что на протяжении шести лет она незаконно устанавливала себе максимальный размер надбавки за интенсивность и напряженность работы. Ущерб составил 1,5 млн рублей.

Кроме того, с августа 2019 г. по январь 2023 г. она неправомерно начисляла работникам пансионата выплаты за интенсивность и напряженность работы, часть из которых также присваивала. Таким образом она обогатилась еще на 765 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения прокурора признал подсудимую виновной.

"Принимая во внимание наличие смягчающих обстоятельств в виде хронических заболеваний, частичного возмещения ущерба в размере 460 тыс. рублей и иждивенца-супруга, суд приговорил подсудимую к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в облпрокуратуре.

Также до полного возмещения ущерба наложен арест на квартиру стоимостью более 4 млн рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

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