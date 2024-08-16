На Московском шоссе водитель спровоцировал ДТП в утренний час пик

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В четверг, 15 августа, в 8:48 на одном из самых оживленных участков города в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием двух авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области