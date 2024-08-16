На Московском шоссе водитель спровоцировал ДТП в утренний час пик

В четверг, 15 августа, в 8:48 на одном из самых оживленных участков города в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием двух авто, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что 48-летний мужчина за рулем Lexus RX, двигался по Московскому шоссе в направлении ул. Революционной. В пути следования, в районе дома № 26д, он не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства и столкнулся с Škoda Rapid под управлением 29-летнего водителя.
С места происшествия в медучреждение доставлена 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda Rapid.
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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.