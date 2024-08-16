Жительницу Тольятти "повязали" при попытке сбыть героин

В Тольятти полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В полицию Комсомольского района Тольятти поступила информация о том, что местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 34-летнюю подозреваемую возле одной из остановок общественного транспорта в Комсомольском районе.В присутствии понятых у нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом.
Экспертиза показала, что в свертке находился героин общей массой 9,5 граммов, что относится к крупному размеру. В ходе опроса ранее не судимая местная жительница пояснила, что купила наркотик в Интернете, чтобы перепродать путем закладок.
В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".
"Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ", - отмечается в сообщении.
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Кто же такие заголовки придумывает?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек