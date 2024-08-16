Жительницу Тольятти "повязали" при попытке сбыть героин

В Тольятти полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Комсомольского района Тольятти поступила информация о том, что местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 34-летнюю подозреваемую возле одной из остановок общественного транспорта в Комсомольском районе.В присутствии понятых у нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свертке находился героин общей массой 9,5 граммов, что относится к крупному размеру. В ходе опроса ранее не судимая местная жительница пояснила, что купила наркотик в Интернете, чтобы перепродать путем закладок.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

"Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ", - отмечается в сообщении.