16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жительницу Тольятти "повязали" при попытке сбыть героин В Тольятти кибермошенники выманили у парня 1,7 млн рублей Материал о "нападении" бизнес-леди на сотрудницу "Вайлдберриз" передали в прокуратуру Дело о двойном убийстве на ферме ушло в суд В Самарской области ФСБ и МВД вскрыли хищение 70 млн руб. на "Оздоровлении Волги"

Преступления Происшествия

Жительницу Тольятти "повязали" при попытке сбыть героин

ТОЛЬЯТТИ. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Тольятти полицейские задержали подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

 В полицию Комсомольского района Тольятти поступила информация о том, что местная жительница может быть причастна к незаконному обороту наркотиков. В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники задержали 34-летнюю подозреваемую возле одной из остановок общественного транспорта в Комсомольском районе.В присутствии понятых у нее обнаружили сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свертке находился героин общей массой 9,5 граммов, что относится к крупному размеру. В ходе опроса ранее не судимая местная жительница пояснила, что купила наркотик в Интернете, чтобы перепродать путем закладок.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере".

"Полицейские продолжают мероприятия по выявлению фактов противоправной деятельности злоумышленницы, а также каналы поступления наркотиков на территорию области и лиц, причастных к сбыту запрещенных веществ", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Валерий Комиссаров 01 февраля 2024 13:52 Обвиняемого в нападении на участницу Паралимпийских игр арестовали в Самаре

Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1