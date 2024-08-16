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Суды Происшествия

Самарец, организовавший в подвале оружейную мастерскую, получил 2 года "условки"

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд Самары вынес приговор местному жителю, признанному виновным в незаконном обороте и изготовлении оружия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области

Подсудимый был задержан в октябре 2023 г. сотрудниками УФСБ. Выяснилось, что мужчина организовал в общем подвале дома, где жил, оружейную мастерскую. Из незаконного оборота были изъяты обрез двуствольного ружья, самодельный огнестрельный пистолет, а также более 30 патронов.

"Следственным отделом УФСБ в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 223 УК РФ. Промышленным районным судом г. Самары фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и ч.1 ст. 223 УК РФ, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно и штрафа в размере 20 тыс. рублей", - отмечается в сообщении..

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