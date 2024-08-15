Игорь Осинькин: "Больше вопросов по нашим оборонительным действиям"

После матча второго тура Пути РПЛ Кубка России "Крылья Советов" — "Спартак" (0:3) главный тренер самарцев Игорь Осинькин поделился мнением об игре и дебюте молодого вингера Ульви Бабаева.

"Понятно, что составы были не основные, мы давали возможность поиграть некоторым футболистам, включая новичков. Самое главное, что по игре настраивались на победу, хотели в любом случае быть конкурентоспособными, но и полтора тайма у нас это получалось.После пропущенного гола соперник на том отрезке стал немножечко переигрывать, и дальше второй, третий гол. Мы пытались отыграться, сравнять счет. Если говорить в целом, чуть больше вопросов по нашим оборонительным действиям, а в атаке мы создали много, и на гол наиграли точно. Мы действительно хотели играть для болельщиков, мы могли закрыться и надеяться на совсем редкие контратаки", - сказал Игорь Осинькин.

Он также поблагодарил болельщиков, отметив, что почувствовал присутствие 20 тысяч зрителей на трибунах.

Говоря о причинах поражения, тренер напомнил, что команда за шесть дней играла три игры, и необходимо было провести ротацию. При этом скамейка "Спартака" глубже.

Также Игорь Осинькин оценил дебют молодого нападающего Ульви Бабаева: "На тренировках он хорошо себя показывал. В плане атаки он принимал быстрые решения, под давлением не боится играть, но в оборонительном плане ему еще надо прибавлять".