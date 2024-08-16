Нападающий Владимир Писарский арендован "Сочи"

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский будет выступать за "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона.
Спортсмен стал игроком "Крыльев Советов" в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и двумя результативными передачами.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!