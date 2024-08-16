Нападающий Владимир Писарский арендован "Сочи"

Нападающий "Крыльев Советов" Владимир Писарский будет выступать за "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона.

Спортсмен стал игроком "Крыльев Советов" в январе 2023 года. За этот период он принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 голами и двумя результативными передачами.