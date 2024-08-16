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Экономика и бизнес

Предприниматели Самарской области задали свои вопросы главе ФНС России Даниилу Егорову

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, Самарскую область с рабочим визитом посетил руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Фото: пресс-служба ФНС России

На встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым стороны обсудили вопросы взаимодействия региона и федерального ведомства, управления Федеральной налоговой службы по Самарской области, а также рассмотрели ряд предложений региона в части налоговой практики.

На площадке регионального центра "Мой бизнес" глава ФНС провел встречу с бизнес-сообществом. В ней приняли участие предприниматели из Самары, Тольятти, Сызрани и других городов и районов Самарской области. От регионального правительства участие во встрече принял врио вице-губернатора Антон Емельяненко.

"Самарская область — активно развивающийся регион с серьезным экономическим и промышленным потенциалом. И наша главная цель — обеспечение устойчивого экономического роста, создание комфортной бизнес-среды, благоприятных условий для реализации инвестпроектов, — перечислил Антон Емельяненко. — В этих вопросах сотрудничество с Федеральной налоговой службой имеет первостепенное значение. Очень важно, что в условиях изменений налогового законодательства представители регионального бизнес-сообщества получили ответы и разъяснения от руководителя ФНС. Это поможет предпринимателям адаптироваться к новым условиям", — отметил Антон Емельяненко.

Даниил Егоров рассказал участникам встречи об изменениях в налоговом законодательстве, совершенствовании налоговой системы в России, разработке специальных режимов, а также о внедрении современных цифровых сервисов в работу ФНС с налогоплательщиками.

"Мы очень серьезно инвестируем время и труд в то, чтобы сделать правильные инструменты и информацию, которая доступна в том числе экономическим властям региона, чтобы увидеть реальную картину в различных отраслях, потому что мы являемся владельцем достаточно серьезного объема данных", — сказал Даниил Егоров.

Предприниматели также смогли задать свои вопросы руководителю службы. Они касались налоговой нагрузки предприятий индустрии гостеприимства, возможности узнавать о задолженностях в региональных институтах развития бизнеса при подаче заявки на получение господдержки, а также в каких случаях регистрация еще одного юридического лица может быть расценена как дробление бизнеса.

На большинство вопросов Даниил Егоров ответил сразу, по некоторым из них ФНС даст централизованные разъяснения для всех субъектов МСП. Еще часть вопросов будет вынесена на обсуждение с руководителями профильных федеральных министерств.

"В рамках большой программы своего визита в Самарскую область, руководитель ФНС рассказал о планах работы налоговой службы, задачах по клиентоцентричности. Очень ценно, когда федеральные руководители, которые формируют политику в определенных направлениях, в живом диалоге с нашим самарским бизнесом отвечают на вопросы и получают обратную связь", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

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