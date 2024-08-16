"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил об удобных дистанционных сервисах

С начала года число клиентов, зарегистрировавшихся в личном кабинете АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области увеличилось в 1,5 раза.

Жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани все чаще выбирают дистанционные сервисы. Так, в этом году более 19 тысяч горожан подписались на электронные квитанции, отказавшись от бумажных платежных документов, а около 20 тысяч клиентов начали решать текущие вопросы взаимодействия с поставщиком тепла с помощью Личного кабинета.

"Наши клиенты, которые уже перешли на дистанционные сервисы, отмечают, насколько это удобнее и экономичнее. Мы стараемся максимально упростить для пользователя функционал наших онлайн-сервисов, ведь это экономит время жителей региона", — подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.