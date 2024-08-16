"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил об удобных дистанционных сервисах

С начала года число клиентов, зарегистрировавшихся в личном кабинете АО "ЭнергосбыТ Плюс" в Самарской области увеличилось в 1,5 раза.
Жители Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани все чаще выбирают дистанционные сервисы. Так, в этом году более 19 тысяч горожан подписались на электронные квитанции, отказавшись от бумажных платежных документов, а около 20 тысяч клиентов начали решать текущие вопросы взаимодействия с поставщиком тепла с помощью Личного кабинета.
"Наши клиенты, которые уже перешли на дистанционные сервисы, отмечают, насколько это удобнее и экономичнее. Мы стараемся максимально упростить для пользователя функционал наших онлайн-сервисов, ведь это экономит время жителей региона", — подчеркнула руководитель управления клиентского сервиса Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Ольга Хамитова.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!