Тело мужчины извлечено из озера в Новокуйбышевске

В четверг, 15 августа, в 19:30 поступило сообщение о том, что сотрудниками областной поисково-спасательной службы проведены работы по извлечению тела мужчины из озера Обкомовское в пос. Гранный в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.
Личные данные погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
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