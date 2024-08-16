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Тело мужчины извлечено из озера в Новокуйбышевске

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 15 августа, в 19:30 поступило сообщение о том, что сотрудниками областной поисково-спасательной службы проведены работы по извлечению тела мужчины из озера Обкомовское в пос. Гранный в Новокуйбышевске, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области.

Личные данные погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.

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