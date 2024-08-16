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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Конференция "Гипровостокнефть": импортозамещение в инжиниринге и EPC-контракт

САМАРА. 16 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Второй день международной конференции "Комплексный инжиниринг в нефтегазодобыче: опыт, инновации, развитие", организованной ведущим в нефтяной отрасли России комплексным институтом по проектно-изыскательским работам "Гипровостокнефть" (входит в группу компаний "Зарубежнефть"), выдался насыщенным. Спикеры продолжили тему импортозамещения, рассказали о тенденциях в производстве металлоконструкций, изоляционных материалов и опыте реализации EPC-контрактов.

Фото: Никита Сенько

Руководитель отдела НПП "Спецкабель" Евгений Никоноров рассказал об импортозамещении в кабельной промышленности. По его словам, компания начала процесс еще до того, как это стало мейнстримом. Она предлагает альтернативу продукции популярных марок западно-европейских поставщиков. Например, с 2024 г. "Спецкабель" приступил к производству кабелей для промышленных сетей Profibus, которые используют для коммутации оборудования компании Siemens.

Также в линейке есть кабели для компьютерных сетей Industrial Ethernet, адаптированные для промышленных предприятий, кабель промышленной гибкости для робототехники и полевые оптические кабели, которые содержат 2-4 оптических модуля, устойчивых к циклическим перегибам. При этом эксперт отметил, что сейчас у заказчиков есть спрос на универсальные кабели, которые позволяют проводить установку или замену в более сжатые сроки и без привлечения специального оборудования.

Передовыми технологиями в инжиниринге металлоконструкций поделился руководитель направления маркетинга "ЕВРАЗ Стил Билдинг" Максим Захаров. Компания в 2023 г. официально представила экосистему Evraz Steel, которая объединяет всех участников рынка строительства металлоконструкций: проектировщиков, производителей, логистов, монтажников.

"Стандартное классическое проектирование идет по принципу КР, КМ, КМД. Мы же научились это делать одностадийно, разворачивая работы и запараллеливая их", — объяснил Максим Захаров.

Эксперт также рассказал про уникальную разработку компании — цифровое управление проектами на базе платформы Ferrion. Она позволяет в любой момент времени каждому из участников процесса видеть, в какой зоне ответственности или в каком состоянии находится сейчас конкретный этап реализации проекта, может прогнозировать задержку, управлять рисками, вносить изменения.

Два докладчика раскрыли актуальную для инжиниринга тему EPC-контракта. Опытом реализации нефтегазовых проектов за рубежом поделился менеджер по строительству "ЗН Восток" Юрий Затейкин. Компания уже шесть лет занимается добычей нефти и выступает оператором сервисного контракта на добычу нефти с пяти месторождений.

Эксперт проанализировал два подхода, опробованных при реализации стадии Pre-FEED/ FEED. Первый — когда реализация Pre-FEED отдавалась российским подрядчикам, а стадия FEED — местному. "Также для ускорения процесса мы обработали другой метод, когда всё отдается в одни руки, и один подрядчик выполняет две стадии: и Pre-FEED, и FEED", — продолжил Юрий Затейкин.

Одной из проблем, с которой компания столкнулась, стал демпинг. Это побудило разработать антидемпинговую формулу, которая отсеивает подрядчиков, предлагающих заниженную стоимость.

При этом эксперт отметил, что в России мало реализуется EPC-контрактов и найти людей с опытом управления очень сложно.

"Все они разбросаны по зарубежным проектам. Необходимо создать школу, обеспечить обучение, как правильно вести все контракты, как ими управлять и так далее", — заключил Юрий Затейкин.

Также опыт EPC-подрядчика представил начальник управления строительства гидротехнических сооружений департамента по реализации морских проектов "РусГазШельф" Сергей Бакшеев. Он рассказал о разработках компании, затронул актуальные вопросы в разработке и реализации морских шельфовых нефтегазовых проектов.

Организаторы и участники конференции отметили, что эксперты обозначили актуальные проблемы и представили интересные решения по их преодолению. Ожидается, что и в следующем году "Гипровостокнефть" соберет единомышленников в Самаре.

Гид потребителя

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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