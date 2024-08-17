Энергетики поддержали социальный проект для многодетных семей

В сентябре 2024 Самарский филиал ПАО "Т Плюс" поддержал проект Самарской региональной общественной организации "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" по созданию многофункционального центра "БлагоДарю" для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Энергетики помогли отремонтировать помещения и обеспечили оборудованием швейную мастерскую и детскую комнату.
Открытие центра запланировано на сентябрь 2024 года. Здесь будут проводиться творческие мастер-классы, юридические и бизнес консультации, откроются швейная и фотомастерская, для мам с детьми будет работать детская комната.
Деятельность общественной организации направлена на социальную адаптацию и помощь многодетным и неполным семьям. Это не первый социальный проект "Т Плюс" и СРОО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР". Ранее энергетики поддержали проект по сбору вещей многодетным семьям региона.
Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических и социальных инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р