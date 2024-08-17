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Энергетики поддержали социальный проект для многодетных семей

САМАРА. 17 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре 2024 Самарский филиал ПАО "Т Плюс" поддержал проект Самарской региональной общественной организации "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" по созданию многофункционального центра "БлагоДарю" для многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Энергетики помогли отремонтировать помещения и обеспечили оборудованием швейную мастерскую и детскую комнату.

Открытие центра запланировано на сентябрь 2024 года. Здесь будут проводиться творческие мастер-классы, юридические и бизнес консультации, откроются швейная и фотомастерская, для мам с детьми будет работать детская комната.

Деятельность общественной организации направлена на социальную адаптацию и помощь многодетным и неполным семьям. Это не первый социальный проект "Т Плюс" и СРОО "СВЕЖИЙ ВЕТЕР". Ранее энергетики поддержали проект по сбору вещей многодетным семьям региона.

Напомним, что в 2022 году в "Т Плюс" утверждена ESG-стратегия для устойчивого развития регионов присутствия, в рамках которой энергетики реализуют целую серию экологических и социальных инициатив: ежегодно высаживают лес, выпускают мальков рыб в бассейны Волги и Самары, очищают от мусора городские территории.

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