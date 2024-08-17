В Самаре водитель без прав на грузовой "Газели" спровоцировал ДТП

В пятницу, 16 августа, в 14:40 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием "Газели" и Volkswagen Polo. В результате водителя легкового авто доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 46-летний мужчина сел за руль "Газели" без права управления транспортным средством. Он двигался по ул. Потапова в направлении ул. Ново-Садовой. В пути следования, при движении по второстепенной дороге, водитель "Газели" не уступил дорогу Volkswagen Polo под управлением 19-летнего водителя, движущемуся по главной дороге.

С места ДТП в медучреждение попал водитель легкового автомобиля, после оказания помощи его отпустили.

"По данным сотрудников Госавтоинспекции водитель "Газели" отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП", - отмечается в сообщении.