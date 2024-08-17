В Самаре водитель без прав на грузовой "Газели" спровоцировал ДТП

В пятницу, 16 августа, в 14:40 в Октябрьском районе Самары произошло ДТП с участием "Газели" и Volkswagen Polo. В результате водителя легкового авто доставили в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что 46-летний мужчина сел за руль "Газели" без права управления транспортным средством. Он двигался по ул. Потапова в направлении ул. Ново-Садовой. В пути следования, при движении по второстепенной дороге, водитель "Газели" не уступил дорогу Volkswagen Polo под управлением 19-летнего водителя, движущемуся по главной дороге.
С места ДТП в медучреждение попал водитель легкового автомобиля, после оказания помощи его отпустили.
"По данным сотрудников Госавтоинспекции водитель "Газели" отказался от прохождения процедуры медицинского освидетельствования. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.