"Крылья Советов" уступили "Динамо" с минимальным счетом

В субботу, 17 августа, в пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "ВТБ Арене" встречались с московским "Динамо". Исход матча решил единственный гол, забитый Жоао Пауло Бителло на 75 минуте встречи. Итог матча — 1:0 в пользу хозяев поля, передает пресс-служба самарского футбольного клуба.
В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арена" принимают "Пари Нижний Новгород". Игра шестого тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 25 августа, в 16:00.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!