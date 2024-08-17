"Крылья Советов" уступили "Динамо" с минимальным счетом

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В субботу, 17 августа, в пятом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "ВТБ Арене" встречались с московским "Динамо". Исход матча решил единственный гол, забитый Жоао Пауло Бителло на 75 минуте встречи. Итог матча — 1:0 в пользу хозяев поля, передает пресс-служба самарского футбольного клуба.

Фото: ПФК "Крылья Советов"