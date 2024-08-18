Женщина пострадала в ДТП на трассе М-5 под Сызранью

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В субботу, 17 августа, около 20:50 на 875 км трассы М-5 в Сызранском районе столкнулись автомобили Honda и Opel Astra, об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.