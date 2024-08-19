Тольяттинца, вонзившего нож в спину друга, приговорили к полутора годам лишения свободы

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего уроженца Тольятти, обвиняемого по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета, применяемого в качестве оружия". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Выяснилось, что 25 ноября с 14:00 до 16:30 осужденный в состоянии опьянения был в гостях у приятеля. Там они продолжили застолье: выпивали и играли в карты. В какой-то момент хозяин неудачно пошутил и обидел гостя. Тот завязал драку на кулаках.

В разгар конфликта подсудимый внезапно схватил со стола кухонный нож и направил его в сторону приятеля. Понимая, что агрессивный товарищ может ударить его ножом, в целях самообороны хозяин поднял с пола табуретку и прижал нападавшего табуреткой к стенке кухонного гарнитура, не нанося ему никаких ударов.

В этот момент гость смог выкрутиться и ударить хозяина ножом в спину. Мужчина стал оседать на пол, потеряв сознание. При этом подсудимый не прекратил избивать потерпевшего, сел на него сверху и продолжил наносить удары по лицу и телу приятеля, который лежал на полу в бессознательном состоянии.

Причину, по которой потерпевшему было причинено проникающее колото-резаное ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью, приятели вспомнить не смогли.

"При доказанности вины подсудимого и с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.