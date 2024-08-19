16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинца, вонзившего нож в спину друга, приговорили к полутора годам лишения свободы Экс-глава департамента дорожного хозяйства Тольятти Павел Баннов не смог обжаловать арест Обвиняемые в создании порностудии в Самаре получили пять лет заключения на двоих Самарец, организовавший в подвале оружейную мастерскую, получил два года "условки" Директор пансионата из Тольятти отправится в колонию за начисление премий

Суды Происшествия

Тольяттинца, вонзившего нож в спину друга, приговорили к полутора годам лишения свободы

ТОЛЬЯТТИ. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Автозаводского района Тольятти поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего уроженца Тольятти, обвиняемого по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с использованием предмета, применяемого в качестве оружия". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автозаводского района.

Выяснилось, что 25 ноября с 14:00 до 16:30 осужденный в состоянии опьянения был в гостях у приятеля. Там они продолжили застолье: выпивали и играли в карты. В какой-то момент хозяин неудачно пошутил и обидел гостя. Тот завязал драку на кулаках. 

В разгар конфликта подсудимый внезапно схватил со стола кухонный нож и направил его в сторону приятеля. Понимая, что агрессивный товарищ может ударить его ножом, в целях самообороны хозяин поднял с пола табуретку и прижал нападавшего табуреткой к стенке кухонного гарнитура, не нанося ему никаких ударов.

В этот момент гость смог выкрутиться и ударить хозяина ножом в спину. Мужчина стал оседать на пол, потеряв сознание. При этом подсудимый не прекратил избивать потерпевшего, сел на него сверху и продолжил наносить удары по лицу и телу приятеля, который лежал на полу в бессознательном состоянии.

Причину, по которой потерпевшему было причинено проникающее колото-резаное ранение, повлекшее тяжкий вред здоровью, приятели вспомнить не смогли.

"При доказанности вины подсудимого и с учетом мнения государственного обвинителя подсудимый осужден к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу", - отмечается в сообщении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1