Самарца оштрафовали на 320 тыс. руб. за призывы к экстремизму в интернете

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичном оправдании терроризма и призыву к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в суде.

Обвиняемый разместил на своей странице в соцсети изображение и текст с оправданием терроризма и призывами к экстремистской деятельности.

Суд назначил мужчине штраф 320 тыс. рублей. Также ему на два года запретили администрировать сайты и каналы в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.