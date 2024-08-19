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Суды Происшествия

Самарца оштрафовали на 320 тыс. руб. за призывы к экстремизму в интернете

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор мужчине, которого признали виновным в публичном оправдании терроризма и призыву к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в суде.

Обвиняемый разместил на своей странице в соцсети изображение и текст с оправданием терроризма и призывами к экстремистской деятельности.

Суд назначил мужчине штраф 320 тыс. рублей. Также ему на два года запретили администрировать сайты и каналы в интернете. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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