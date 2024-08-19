Двое футболистов "Крыльев" попали в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав на сентябрьские сборы.
В список попали футболисты "Крыльев Советов" Александр Солдатенков и Сергей Бабкин.
Сборная 5 и 7 сентября примет участие в товарищеском турнире, где сыграет с Вьетнамом и Таиландом.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!