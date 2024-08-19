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ЖКХ и благоустройство Общество

Ресурсное предприятие обратилось в надзорные органы после оскорбительной публикации в Интернете

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания "РКС-Самара" намерена добиться проведения проверки в отношении автора оскорбительного видео, попавшего в Интернет, и привлечения виновника к ответственности в порядке, установленном законодательством РФ. Об этом заявили в пресс-службе предприятия.

Как сообщили в пресс-службе, на прошлой неделе в нескольких телеграм-каналах и в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, в котором некий гражданин, который никак не представился, в резкой, агрессивной и оскорбительной форме обвинял ресурсное предприятие, муниципалитет и действующую власть в бездействии. Речь шла об утечке холодной воды рядом с домом номер 30 по ул. Ученической в Кировском районе. Автор видео, пересыпая свою речь нецензурной лексикой и оскорблениями, громко кричал, что "РКС-Самара" не спешат устранять аварию, тем самым вводя в заблуждение жителей и нанося оскорбление работникам предприятия.

При этом автор не запрашивал информацию в компетентных организациях. А суть в том, что утечка происходила на сетях, которые не были переданы на баланс "РКС-Самара", соответственно проводить какие-либо работы на чужой водопроводной линии сотрудники "РКС-Самара" не имели права. По согласованию с муниципалитетом, водопроводную линию отключили 16 августа, ремонт проводили сотрудники муниципального предприятия.

Компания "РКС-Самара" обратилась в городскую прокуратуру с просьбой дать правовую оценку публичным высказываниям лица, распространяющего нецензурную лексику, ложную информацию, публичное неуважение в отношении государственных органов РФ, наносящего оскорбление ресурсоснабжающему предприятию. С учётом публикации видео в Интернете всё это является административным правонарушением и карается штрафом вплоть до ста тысяч рублей.

Предприятие "РКС-Самара" является гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения, входит в состав крупного федерального холдинга, который оказывает коммунальные услуги в нескольких городах России. Только в Самаре почти две тысячи человек каждый день, каждую минуту, без перерывов работают для того, чтобы в домах жителей была вода, работала канализация. Каждому из этих сотрудников, которые добросовестно выполняют свою работу, было оскорбительно услышать в свой адрес недостоверные и нецензурные слова. Возмутительно, что есть граждане, которые позволяют себе неадекватное поведение в общественной плоскости и намеренно разжигают ненависть к сотрудникам сферы ЖКХ и действующей власти.

Сотрудники "РКС-Самара" всегда готовы ответить за свою работу, дают ответы на запросы жителей, комментируют любую ситуацию, к развитию которой имеют отношение. Но запросы в компанию должны иметь корректный, установленный законом формат. Терпеть незаслуженные оскорбления сотрудники не будут, подчеркнули в пресс-службе.

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