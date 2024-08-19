"Акрон" уступил "Рубину" - 1:2

В понедельник, 19 августа, состоялся матч 5 тура МИР Российской Премьер-Лиги "Акрон" против казанского "Рубина".
Счет открыли хозяева поля на 9 минуте - гол в ворота казанцев забил Максим Палиенко.
На 55 минуте Константин Савичев оформил автогол - 1:1.
"Рубин" вышел вперед на 90 минуте. Арбитры прибегли к системе VAR и гол был засчитан. 1:2 - в пользу гостей.
Последние комментарии
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!