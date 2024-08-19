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Футбол Спорт

"Акрон" уступил "Рубину" - 1:2

САМАРА. 19 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 19 августа, состоялся матч 5 тура МИР Российской Премьер-Лиги "Акрон" против казанского "Рубина".

Фото: ФК "Акрон"

Счет открыли хозяева поля на 9 минуте - гол в ворота казанцев забил Максим Палиенко. 

На 55 минуте Константин Савичев оформил автогол - 1:1. 

"Рубин" вышел вперед на 90 минуте. Арбитры прибегли к системе VAR и гол был засчитан. 1:2 - в пользу гостей. 

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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