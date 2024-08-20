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Генпрокуратура: Самарская область в числе регионов, где допущены хищения при реализации нацпроектов

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о хищениях при реализации нацпроектов на сумму более 3 млрд рублей. Речь идет о восьми регионах, включая Самарскую область, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"В Забайкальском крае, Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Курской, Новосибирской, Самарской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и других регионах по материалам прокуратуры возбуждены уголовные дела о хищениях бюджетных средств в размере более 3 млрд рублей", — отмечается в сообщении.

Виновные лица будут привлечены к административной ответственности за сорванные подрядчиками сроки исполнения работ по нескольким нацпроектам. В Самарской области речь речь идет о нацпроекте "Демография". Наряду с 63-м регионом в список попали республика Алтай, Калужская, Костромская, Новосибирская, Кемеровская области).

В Генпрокуратуре рассказали, что за 6 месяцев 2024 года было выявлено более 58 тысяч нарушений по всей стране. Для их устранения внесено 22 тыс. представлений, принесено свыше 2 тыс. протестов, в суды направлено 6,7 тыс. заявлений на сумму 2,9 млрд рублей, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 14,8 тыс. лиц, возбуждено 500 уголовных дел.

Напомним, ранее первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов в интервью порталу "Волга Ньюс" сообщил, что в регионе возбуждено 39 уголовных дел по эпизодам, выявленным при реализации нацпроектов.

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Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

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