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Экология Общество

Волжскому лесничеству вернули 200 га леса, отошедшего частнику

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области добилась возвращения в государственную собственность участка леса площадью почти 200 га в Волжском районе. Об этом в интервью Волга Ньюс сообщил первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов.

фото: Александр Сидоров

"В 2004 году были образованы земельные участки общей площадью 10 тысяч гектар.  В ходе проверки было установлено, что их часть, площадью 200 гектаров, покрыта многолетними лесными насаждениями, однако находится в собственности у физического лица. Законодательством Российской Федерации, в том числе ранее действовавшим, не предусмотрена возможность нахождения в собственности частных лиц земельных участков из состава земель лесного фонда", - рассказал Игорь Харитонов.

Прокуратурой области был подан иск в Волжский районный суд о признании недействительным формирования такого земельного участка. Решением суда требования удовлетворены в полном объеме.

Как уточнили в ведомстве, речь в иске шла об участке в границах земель, которые ранее принадлежали муниципальному унитарному сельхозпредприятию "Молодая гвардия", ликвидированному в 2019 году.  Участок общей площадью 2853,6 га оказался в собственности физического лица. По данным материалов суда, собственником выступает Кирилл Виноградов.

Прокуратура выяснила, что на площади 198 га этот участок накладывался на земли Волжского лесничества. В итоге ведомство добилось решения суда, которым в сведения ЕГРН будут внесены изменения, и лес будет включен в границы лесничества.

Напомним, в рамках другого судебного процесса Генпрокуратура добивается создания в Самаре лесфонда на 8118 га.

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