В Самаре сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" провели рейд со службой судебных приставов

Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" провели совместный рейд с Федеральной службой судебных приставов Промышленного района Самары. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональной акции "Внимание! Должник".
Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение. Комиссия поставила на ответственное хранение без права пользования автомобиль Renault, принадлежащий должнице. Теперь у владелицы транспортного средства есть 5 дней полного погашения накопленной задолженности за тепло в размере свыше 247 тысяч рублей. В противном случае автомобиль будет конфискован и перемещен на штрафстоянку с последующей реализацией.
"Подобные совместные рейды мы проводим регулярно, обращая внимание клиентов на важность полной и своевременной оплаты услуг энергетиков. Их результат — полное погашение имеющихся долгов: горожане предпочитают не испытывать судьбу и оперативно оплачивают тепло. Все машины, конфискованные в этом году, возвращены владельцам после погашения долга", — отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова.
Энергетики призывают своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию. Напомним, что на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс" доступен сервис "Узнать задолженность". Для этого необходимо ввести номер лицевого счета в онлайн-форму на странице samara.esplus.ru/service/get/.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!