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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" провели рейд со службой судебных приставов

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "ЭнергосбыТ Плюс" провели совместный рейд с Федеральной службой судебных приставов Промышленного района Самары. Мероприятие состоялось в рамках межрегиональной акции "Внимание! Должник".

Ранним утром участники рейда наведались к жительнице областного центра, которая более года не оплачивает отопление и горячее водоснабжение. Комиссия поставила на ответственное хранение без права пользования автомобиль Renault, принадлежащий должнице. Теперь у владелицы транспортного средства есть 5 дней полного погашения накопленной задолженности за тепло в размере свыше 247 тысяч рублей. В противном случае автомобиль будет конфискован и перемещен на штрафстоянку с последующей реализацией.

"Подобные совместные рейды мы проводим регулярно, обращая внимание клиентов на важность полной и своевременной оплаты услуг энергетиков. Их результат — полное погашение имеющихся долгов: горожане предпочитают не испытывать судьбу и оперативно оплачивают тепло. Все машины, конфискованные в этом году, возвращены владельцам после погашения долга", — отметила руководитель отдела по работе с дебиторской задолженностью физических лиц Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Алина Ахсарова.

Энергетики призывают своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию. Напомним, что на официальном сайте "ЭнергосбыТ Плюс" доступен сервис "Узнать задолженность". Для этого необходимо ввести номер лицевого счета в онлайн-форму на странице samara.esplus.ru/service/get/.

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