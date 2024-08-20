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Футбол Спорт

Заур Тедеев: "был просто не наш день"

САМАРА. 20 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После встречи пятого тура Премьер-лиги "Акрон" — "Рубин" (1:2) главный тренер тольяттинцев Заур Тедеев подвел итоги матча.

"Сегодня, скорее всего, был просто не наш день, мы допускали в простых ситуациях — ошибки, которыми пользовался "Рубин". Они создали достаточное количество стандартных положений, что было обусловлено тем, что мы допускали ошибки и возвращали мяч сопернику в момент, когда мы этим мячом владели. Это что касается первого тайма. То, что было хорошо - первые восемь минут, как мы планировали агрессивно играть, стараться не давать спокойно выходить из зоны начала в зону развития атаки, давать защитникам делать длинные передачи на Даку. Мы с этим в принципе справлялись, поэтому у нас возникли ситуации, где мы могли накрывать соперника и реализовывать это преимущество. В итоге забили мяч, что было закономерно.

По второму тайму - мы понимали, что "Рубин" довольно хорошо проводит второй игровой отрезок. Они это показали в Ростове. Мы к этому готовились, но в какой-то момент в индивидуальных единоборствах нам не хватило где-то удачи, терпения и возможности овладеть мячом, поэтому отдавали инициативу. И снова было достаточно стандартных положений, один из которых завершился вторым мячом.

О ситуации с первым пропущенным: самое плохое не то, что наш футболист забил в свои ворота, а то, что мы дали игроку соперника дойти до зоны, откуда он навесил. За этим было более неприятно наблюдать".

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