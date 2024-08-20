Жилсон Беншимол: "Мы чувствовали, что могли забить гол"

После матча "Акрон" — "Рубин" (1:2) нападающий "Акрона" Жилсон Беншимол поделился мнением об игре, рассказал, как проходит период адаптации, сравнил Примейру и РПЛ, а также назвал свои приметы перед выходом на матч.

"Мы довольно активно начали игру, смогли повести в счете. В дальнейшем игра складывалась 50/50. Во втором тайме, когда мы вышли, пропустили автогол, тут ничего нельзя сделать, такое иногда случается. Они сравняли счет, но мы все равно пытались бросать свои силы в атаку. Мы чувствовали, что могли забить гол. К сожалению, получилось так, что мы выбили мяч на угловой в концовке матча, по стечению обстоятельств соперник сумел забить гол, мы пытались сравнять, но не получилось", — отметил футболист.

Также Жилсон отметил, что его адаптация проходит нормально, хотя в первые дни было тяжеловато. В коллективе игрока приняли хорошо. Особенно Беншимолу помогли Пауло Витор и Родриго Эсковаль, которые приехали в команду раньше. Также нападающий отметил, что спокойно разговаривает с сербами и русскими на английском, и языкового барьера нет.

Игрок сравнил португальскую Примейру и РПЛ: "Конечно, российский чемпионат более физический, завязанный на борьбу, но с каждой возможностью выхода на поле я буду адаптироваться и адаптироваться быстрее", — поделился Жилсон.

В заключение Беншимол назвал свои приметы перед матчем: "Обычно я предпочитаю поговорить со своей семьей, и также перед тем, как мы выезжаем на стадион, я пять минут обращаюсь к Богу, читаю молитву, прошу его меня защитить", — закончил игрок.