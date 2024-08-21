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Стефан Лончар: "Я знал, что это очень сильная лига, которую можно рассматривать как трамплин" Жилсон Беншимол: "Мы чувствовали, что могли забить гол" Заур Тедеев: "был просто не наш день" "Акрон" уступил "Рубину" - 1:2 Два футболиста "Крыльев" попали в расширенный состав сборной России

Футбол Спорт

Стефан Лончар: "Я знал, что это очень сильная лига, которую можно рассматривать как трамплин"

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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После матча "Акрон" — "Рубин" (1:2) черногорский полузащитник "Акрона" Стефан Лончар прокомментировал спорный момент со вторым голом казанцев и поделился знаниями о чемпионате России до перехода в "Акрон".

"Мне показалось, что мы все ошиблись в этой ситуации. Все сделали недостаточно. Каждый виновен в том, что не добрался до мяча. Мы — команда. И когда мы проигрываем, мы не можем показывать пальцем на кого-то. И мы до конца так будем себя вести", — сказал полузащитник.

Еще Стефан рассказал о своих знаниях о РПЛ до перехода в "Акрон": "Я знал, что это очень сильная лига, которую можно рассматривать как трамплин. Мне сейчас 28 лет. Можно считать, что я уже достаточно старый, но нет, я довольно молодой. Я не пришёл сюда заканчивать. Скорее это место может стать для меня неким трамплином. В начале, когда я приехал на сборы в Турцию, я думал, что мне будет тяжелее. Я увидел более интенсивный футбол, с большим количеством единоборств. Уже привыкаю к этому и рассчитываю ещё больше прогрессировать", — подытожил Лончар.

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