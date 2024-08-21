В Самарской области мужчина получил срок за забытый другом порох

Решение по делу о незаконном хранении взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ) на днях принял Самарский областной суд. Попал под суд местный житель Владимир Трусов — согласно материалам дела, подвел его под статью самодельный порох. Как указано в материалах суда, у Трусова изъяли банку, в которой была смесь — остатки бездымного и дымного пороха.

"Сам Трусов пояснил, что случайно выгрузил из автомобиля пакет, принадлежащий коллеге-слесарю, в котором обнаружил порох в банке с надписью и запчасти для ружья. Он сообщил об этом знакомому, тот пообещал их забрать. До момента обнаружения 30 января 2024 г. пороха сотрудниками полиции, подсудимый хранил его на полке, в полицию по данному факту не обратился, забыл про банку с порохом и ее нахождению в его доме никакого значения не придавал. Коллега-слесарь рассказал, что является охотником, имеет охотничий билет и разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Пожилой охотник, к которому они ездили на вызов, отдал ему пакет, в котором были остатки пороха "Сокол" в банке, другие предметы, которые затем случайно были выгружены Трусовым из машины, о чем он ему сообщил на следующий день, попросил забрать, о чем коллега и забыл", — указано в материалах суда.

Также в документах говорится, что полицейские обнаружили у Трусова банку с порохом после поступления "оперативной информации". В итоге Трусова приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу 5 тыс. рублей. Кроме того, было решено изменить на реальный условный приговор Трусову Советского районного суда. В прошлый раз его судили за хранение наркотиков.

Вердикт областной суд оставил в силе.